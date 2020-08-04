В Мариинске издан путеводитель для туристов с привязкой к онлайн-платформе

Это первый в Кузбассе гид, совмещающий печатный вариант и расширенную онлайн-версию. В издании приводится справочная информация, которая будет полезна гостям города и автотуристам – где можно остановиться на ночлег, где поесть, а также перечислены СТО и указаны основные продуктовые магазины и аптеки.

Для создания элементов оформления путеводителя использованы мотивы мариинских наличников в стиле «мариинское барокко» и фрагмент герба города – деревянный цветок.

Путеводитель дополнен авторской мини-раскраской и двустишиями «Персонажи старого города» о жителях уездного Мариинска Томской губернии. Также в путеводитель вложены юбилейные открытки, изданные к 300-летию города.

Выпуск издания стал возможным благодаря поддержке Фонда Президентских грантов. Из федерального бюджета выделено 496 тысяч рублей, еще 135 тысяч рублей внесли мариинские предприятия. Выпущено 1 тыс. экземпляров путеводителя бесплатного распространения в рамках проекта, еще 400 можно купить в книжном магазине и в ремесленной мастерской семьи Михайловых.