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В Мариинске открылась инклюзивная детская площадка

Первая в городе инклюзивная детская площадка открыта при поддержке АО «Транснефть – Западная Сибирь». Современная игровая площадка в городском парке имени А. В. Суворова включает в себя игровые элементы и конструкции, рассчитанные на детей до 12 лет.
Специально оборудованное реабилитационное пространство подходит для спорта, игр и общения, как обычных ребят, так и детей с нарушениями развития, которые обычные площадки посещать не могут.
Этот уникальный проект призван пропагандировать активный образ жизни и помочь исполнить детскую мечту играть вместе – вне зависимости от состояния здоровья.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
03/06/2022
Общество
Мариинск
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