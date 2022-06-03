В Мариинске открылась инклюзивная детская площадка

Первая в городе инклюзивная детская площадка открыта при поддержке АО «Транснефть – Западная Сибирь». Современная игровая площадка в городском парке имени А. В. Суворова включает в себя игровые элементы и конструкции, рассчитанные на детей до 12 лет.

Специально оборудованное реабилитационное пространство подходит для спорта, игр и общения, как обычных ребят, так и детей с нарушениями развития, которые обычные площадки посещать не могут.

Этот уникальный проект призван пропагандировать активный образ жизни и помочь исполнить детскую мечту играть вместе – вне зависимости от состояния здоровья.