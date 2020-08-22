В Мариинске открылась выставка «Берестяная благодать»

Автор представленных в музее «Береста Сибири» работ - народный мастер России и Кузбасса, член Союза художников Российской Федерации Евгений Анатольевич Животов. В настоящее время работает доцентом кафедры декоративно-прикладного искусства Кемеровского государственного института культуры.
В работах мастера отображены различные явления природы, состояние человеческой души. Творческий замысел мастера воплощается в самых неожиданных материалах: в изгибах веток, древесных наростах, в изъеденной короедами бересте.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Судебные приставы в Кемерове получили материалы исполнительного производства о закрытии кафе на 90...
|
В Кемеровской области отменили выданное ранее разрешение на строительство ветки к запроектированной...
|
В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 92 человека. При этом в тройке лидеров по...
|
На традиционном в преддверие 1 сентября августовском педсовете глава региона сообщил, что с началом...