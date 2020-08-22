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В Мариинске открылась выставка «Берестяная благодать»

Автор представленных в музее «Береста Сибири» работ - народный мастер России и Кузбасса, член Союза художников Российской Федерации Евгений Анатольевич Животов. В настоящее время работает доцентом кафедры декоративно-прикладного искусства Кемеровского государственного института культуры.
В работах мастера отображены различные явления природы, состояние человеческой души. Творческий замысел мастера воплощается в самых неожиданных материалах: в изгибах веток, древесных наростах, в изъеденной короедами бересте.

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
22/08/2020
Культура
Мариинск
Новости Кузбасса

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