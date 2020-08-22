В Мариинске открылась выставка «Берестяная благодать»

В Кемерове приставы закрыли кафе на 90 суток из-за кишечной палочки Судебные приставы в Кемерове получили материалы исполнительного производства о закрытии кафе на 90...

В Кузбассе отменили строительство железнодорожной ветки В Кемеровской области отменили выданное ранее разрешение на строительство ветки к запроектированной...

В Минздраве Кузбасса прокомментировали новые случаи COVID-19 В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 92 человека. При этом в тройке лидеров по...