Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Мариинске побывали участники Крестного хода, посвященного 130-летию путешествия на восток цесаревича Николая

Пребывание гостей в городе началось с литургии в Свято-Никольском кафедральном соборе. Затем в музее истории Мариинска прошел круглый стол о значимости путешествия. Затем для участников Крестного хода организовали экскурсию по Мариинску.
Путешественникам важно повторить путь цесаревича. Поэтому в дорогу они отправляются в те же даты, как и когда-то будущий император, при этом читают его дневник.
Участники Крестного хода едут через всю Россию: от Владивостока до Санкт-Петербурга. В Кузбассе посетили только Мариинск, потому что это единственный город региона, в котором был будущий император 130 лет назад. Следующая остановка – Томск.

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
19/07/2021
Культура
Мариинск

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасская пенсионерка отдала незнакомцам полмиллиона рублей за обещание компенсации
Как сообщили в ГУ МВД Кузбасса, неизвестный позвонил 75-летней женщине и рассказал ей, что она...
Lexus насмерть сбил супругов на пешеходном переходе в Кузбассе
Lexus насмерть сбил супругов на пешеходном переходе в Кузбассе. Об этом сообщает региональное ГУ...
В Кузбассе без вести пропал 41-летний мужчина
В Кузбассе с 15 июля разыскивают без вести пропавшего жителя села Безруково Новокузнецкого района...
Диана Арбенина поделилась впечатлениями от кемеровского концерта
Рок-исполнительница Диана Арбенина прокомментировала свое выступление на концерте в честь 300-летия...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus