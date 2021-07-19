В Мариинске побывали участники Крестного хода, посвященного 130-летию путешествия на восток цесаревича Николая
Пребывание гостей в городе началось с литургии в Свято-Никольском кафедральном соборе. Затем в музее истории Мариинска прошел круглый стол о значимости путешествия. Затем для участников Крестного хода организовали экскурсию по Мариинску.
Путешественникам важно повторить путь цесаревича. Поэтому в дорогу они отправляются в те же даты, как и когда-то будущий император, при этом читают его дневник.
Участники Крестного хода едут через всю Россию: от Владивостока до Санкт-Петербурга. В Кузбассе посетили только Мариинск, потому что это единственный город региона, в котором был будущий император 130 лет назад. Следующая остановка – Томск.
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