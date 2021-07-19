В Мариинске побывали участники Крестного хода, посвященного 130-летию путешествия на восток цесаревича Николая

Пребывание гостей в городе началось с литургии в Свято-Никольском кафедральном соборе. Затем в музее истории Мариинска прошел круглый стол о значимости путешествия. Затем для участников Крестного хода организовали экскурсию по Мариинску.

Путешественникам важно повторить путь цесаревича. Поэтому в дорогу они отправляются в те же даты, как и когда-то будущий император, при этом читают его дневник.

Участники Крестного хода едут через всю Россию: от Владивостока до Санкт-Петербурга. В Кузбассе посетили только Мариинск, потому что это единственный город региона, в котором был будущий император 130 лет назад. Следующая остановка – Томск.