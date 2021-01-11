В Мариинске подвели итоги работы мастерской Деда Мороза

В культурно-досуговом центре «Юбилейный» дети с пользой проводили время до начала мультсеанса в мастерской Деда Мороза. Мастера центра национальных культур и ремесел научили ребят делать елочные игрушки. Создавать чудесные новогодние украшения оказалось совсем не сложно. Сделанные игрушки дети с гордостью показывали своим друзьям и родителям, фотографировались с ними в новогодней фотозоне в фойе кинотеатра. Затем ребятишки забирали их с собой для украшения домашней елочки.

Также юные зрители стали участниками мастер-класса по работе с берестой. Мастер-берестянщик Андрей Михайлов рассказал и показал, как сделать берестяной магнит. Во время работы ребята не только терпеливо трудились, но и помогали друг другу.

Татьяна Недосеева провела мастер-класс «Новогодний бычок». Сувенир, сделанный своими руками, символизирует упорство, мужество и силу. Для всех любителей творчества прошел мастер-класс «Рождественский ангел» от Анны Барисевич. На мастер-классе от Натальи Мартемьяновой дети изготовили свои оригинальные «волшебные елочки».

Ребятишки и родители поблагодарили мастеров за интересно проведенное время.