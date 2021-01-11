Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Мариинске подвели итоги работы мастерской Деда Мороза

В культурно-досуговом центре «Юбилейный» дети с пользой проводили время до начала мультсеанса в мастерской Деда Мороза. Мастера центра национальных культур и ремесел научили ребят делать елочные игрушки. Создавать чудесные новогодние украшения оказалось совсем не сложно. Сделанные игрушки дети с гордостью показывали своим друзьям и родителям, фотографировались с ними в новогодней фотозоне в фойе кинотеатра. Затем ребятишки забирали их с собой для украшения домашней елочки.
Также юные зрители стали участниками мастер-класса по работе с берестой. Мастер-берестянщик Андрей Михайлов рассказал и показал, как сделать берестяной магнит. Во время работы ребята не только терпеливо трудились, но и помогали друг другу.
Татьяна Недосеева провела мастер-класс «Новогодний бычок». Сувенир, сделанный своими руками, символизирует упорство, мужество и силу. Для всех любителей творчества прошел мастер-класс «Рождественский ангел» от Анны Барисевич. На мастер-классе от Натальи Мартемьяновой дети изготовили свои оригинальные «волшебные елочки».
Ребятишки и родители поблагодарили мастеров за интересно проведенное время.

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
11/01/2021
Культура
Мариинск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Известные актеры решили построить в Кузбассе мужской монастырь
Возвести мужской монастырь в Кузбассе решили актеры Владимир и Юрий Торсуевы, исполнители главных...
Кемеровский суд оштрафовал заболевшую COVID-19 медсестру за выход на работу
Медицинская сестра из Кемерова заразилась коронавирусной инфекцией и, несмотря на это, вышла на...
Сотрудники МЧС Кузбасса предупредили о снегопадах и плохой видимости
В течение сегодняшнего дня, 11 января, местами по югу Кузбасса ожидается сильный снег с видимостью...
В Кузбассе четыре сотрудника колонии осуждены за смерть осуждённого
Установлено, что в марте 2019 года двое оперуполномоченных колонии и двое инспекторов отдела...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus