В Мариинске проходит выставка «Картины пишет Дед Мороз»

В литературно-мемориальном Доме-музее В. А. Чивилихина представлены 30 уникальных фотосюжетов, подсмотренных автором - Надеждой Кошкаревой из города Тайга, на своём кухонном окне.
Фотовыставку можно посетить до 30 января 2021 года с 10 до 18 часов по адресу: город Мариинск, улица Чивилихина, 7.⠀
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