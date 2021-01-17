В Мариинске проходит выставка «Картины пишет Дед Мороз»

Особняк под Кемеровом с водопадом и бассейном продаётся за 40 млн рублей В посёлке Металлплощадка под Кемерово подаётся коттедж с водоёмом и бассейном. Владелец делает...

Хоккеисты из Кемерова обыграли команду мэра Новокузнецка Товарищеский матч состоялся 16 января в Кемерове в рамках чемпионата «Ночной хоккейной лиги». Это...

Кемеровчане просят вернуть прежнее направление восьмой маршрутки В Кемерове изменилась схема движения восьмой маршрутки. Теперь она не заезжает на Октябрьский...