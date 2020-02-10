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В Мариинске прошел чемпионат по финансовой грамотности

В Кузбассе этот город стал третьей площадкой проведения муниципального этапа Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди учащихся 12-17 лет после Кемерова и Новокузнецка.
В средней общеобразовательной школе № 1 города Мариинска встретились 11 команд из 6 территорий севера области. Участники чемпионата соревновались в «коммуникативных поединках» и «финансовых боях». Для объективного судейства были приглашены эксперты в сфере экономики и финансовой грамотности: представители банков, управления образования и информационно-методического центра города Мариинска.
Тяжинский район на чемпионате представляли четыре команды: Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова (руководитель – учитель истории и обществознания Ирина Николаевна Роженцева), Тяжинской СШ № 2 (руководитель – учитель математики Александр Викторович Барсуков), Итатской СШ (руководитель – учитель истории и обществознания Марина Николаевна Крюк) и Тисульской СШ (руководитель – учитель истории и обществознания Елена Владимировна Касимова).
По результатам чемпионата первое место заняла команда Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова, второе место у представителей Мариинского района, и третье место досталось команде из Ижморского района.
Теперь победителям муниципального этапа предстоит побороться за звание сильнейшей команды Кузбасса. Сильнейшая команда региона представит Кузбасс на всероссийском этапе чемпионата, который пройдет в августе этого года во Всероссийском детском центре «Орленок» (Краснодарский край).

Образование
Ижморский
Мариинск
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/02/2020
Образование
Ижморский
Мариинск
Тяжин
Новости Кузбасса

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