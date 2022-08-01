В Мариинске прошел фестиваль «День сибирского купечества»

Город славится уникальной архитектурной застройкой и богатой историей, связанной с купечеством. Именно купцы сыграли большую роль в налаживании деловых связей и экономическом развитии Сибири. Поэтому в Мариинске решили развивать событийный туризм, напрямую связанный с наследием прошлого. Фестиваль «День сибирского купечества» проводится в Мариинске уже третий год подряд.

Третий день фестиваля традиционно открылся флешмоб-шествием. Впереди колонны прошли артисты, участники мероприятия, школьники и студенты, а замкнули ее кузбасские байкеры.

Затем зрителей пригласили на уникальную и единственную в регионе Купеческую ярмарку в Городском парке имени Александра Васильевича Суворова. Здесь состоялся региональный фестиваль-конкурс «Кийская слобода», участие в котором приняли коллективы со всего региона. Они показали себя в 5 номинациях: «городской песенно-танцевальный фольклор», «фольклор городских субкультур», «современный детский фольклор», обряд в современном городе» и «купеческий костюм».

С наступлением вечера гостей фестиваля ждал праздничный концерт творческих коллективов округа, которые подарили зрителям свои лучшие композиции. Также организаторы подготовили для гостей розыгрыш серебряной «Монеты удачи» и массовый обряд-шоу «Неразменная монета», заряжающий удачей на целый год.

Завершился «День сибирского купечества» ярким лазерным шоу и фейерверком.