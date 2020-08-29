В Мариинске прошел квест по правилам дорожного движения

Воспитанники детского сада № 11 участвовали в спортивных и интеллектуальных конкурсах. Юные участники дорожного движения отгадывали загадки, вспоминали дорожные знаки, состязались в эстафетах.
Педагоги центра дополнительного образования детей напомнили ребятам, что безопасность, здоровье, а иногда и жизнь зависят от соблюдения правил дорожного движения. Затем организаторы квеста вручили ребятишкам раскраски по правилам дорожной безопасности.
29/08/2020
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