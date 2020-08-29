В Мариинске прошел квест по правилам дорожного движения

Кузбасские власти рассказали о работе школ в пандемию С 1 сентября дети начнут учебу очно в Кемеровской области.

Отопление в Новокузнецке будет включено на неделю раньше Сегодня в ходе передачи "Утро с мэром" интернет-пользователи поинтересовались у главы...

На 1 сентября в Новокузнецке запретят продажу алкоголя Запрещено продавать алкоголь и в дни, когда в школах проходят торжественные мероприятия. В...