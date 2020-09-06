Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Мариинске прошел мастер-класс по изучению растений и животных

Занятие с воспитанниками творческого объединения «Краевед-исследователь» центра дополнительного образования детей провела студентка института биологии, экологии и природных ресурсов, кафедры экологии и природопользования Кемеровского государственного университета Анна Шишкина.
Студентка проходила учебную практику на территории Арчекасского кряжа по теме: «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». Участники мастер-класса прошли все этапы подготовки и проведения исследований.
Юные краеведы поблагодарили Анну Шишкину за познавательный мастер-класс и выразили пожелание, чтобы такие занятия проходили регулярно.

Образование
Мариинск
kuzbassnews.ru
06/09/2020
Образование
Мариинск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе шахта сбрасывала в реку загрязненные сточные воды
В Кузбассе одну из шахт уличили в сбросе неочищенных сточных вод в реку. В дело пришлось вмешаться...
Жители Новокузнецка выбрали место для стелы «Город трудовой доблести»
Площадка для установки стелы «Город трудовой доблести» была выбрана на голосовании жителями...
Абушка в середине прошлого века была чистой и рыбной
В отношениях была всё-таки строгая субординация на базе безусловного уважения к воспитателям, как в...
Отопительный сезон в Новокузнецке стартует раньше обычного
Ежегодно отопительный сезон стартует тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus