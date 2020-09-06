В Мариинске прошел мастер-класс по изучению растений и животных

Занятие с воспитанниками творческого объединения «Краевед-исследователь» центра дополнительного образования детей провела студентка института биологии, экологии и природных ресурсов, кафедры экологии и природопользования Кемеровского государственного университета Анна Шишкина.
Студентка проходила учебную практику на территории Арчекасского кряжа по теме: «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». Участники мастер-класса прошли все этапы подготовки и проведения исследований.
Юные краеведы поблагодарили Анну Шишкину за познавательный мастер-класс и выразили пожелание, чтобы такие занятия проходили регулярно.
06/09/2020
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