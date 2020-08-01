В Мариинске прошел мастер-класс по ручному ткачеству

Власти Кузбасса отменили празднование Дня ВДВ Для "голубых беретов" отмена праздника в этом году особенно чувствительна, поскольку...

Кемеровский чиновник пойдет под суд за смерть 6-летнего ребенка Следствие обвиняет чиновника в совершении преступления по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая...

Суд продлил арест трем руководителям ТЦ «Зимняя вишня» Кемеровский областной суд оставил в силе решение районного суда о продлении срока ареста трем...