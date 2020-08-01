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В Мариинске прошел мастер-класс по ручному ткачеству

С посетителями городского парка секретами ремесла поделилась мастерица Нина Михеева. Все желающие познакомились с технологией работы на маленьком ткацком станке, попробовали себя в роли мастеров и собственноручно изготовили эксклюзивные изделия для украшения интерьера.
Здесь же была представлена выставка авторских изделий, которая порадовала прохожих. Многие из них изъявили желание научиться создавать такие же оригинальные изделия.

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
01/08/2020
Культура
Мариинск

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