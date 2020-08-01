В Мариинске прошел мастер-класс по ручному ткачеству

С посетителями городского парка секретами ремесла поделилась мастерица Нина Михеева. Все желающие познакомились с технологией работы на маленьком ткацком станке, попробовали себя в роли мастеров и собственноручно изготовили эксклюзивные изделия для украшения интерьера.
Здесь же была представлена выставка авторских изделий, которая порадовала прохожих. Многие из них изъявили желание научиться создавать такие же оригинальные изделия.
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