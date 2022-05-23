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В Мариинске прошел межмуниципальный областной слет детских общественных объединений и организаций

На слете «Будь в движении!», посвященном 100-летию пионерского движения, встретились юнармейцы, представители Российского движения школьников и других объединений школьников из Анжеро-Судженского, Березовского, Ижморского, Тайгинского, Тисульского, Тяжинского, Чебулинского, Яйского и Мариинского округов.
В городском парке состоялся квест «Будь в движении». Ребята прошли три станции - РДШ, Юнармия, Пионерия. В рамках квеста узнали историю пионерского движения, научились завязывать галстук, разбирать и собирать автомат. Кроме того ребята собрали орлятский круг и хором пели песни под гитару.
В результате сильнейшей оказалась команда Тяжинского округа (центр дополнительного образования, Нововосточная СШ). За победу в квесте организаторы вручили ребятам диплом и кубик для фотозоны. Победители получили право проведения на следующий год на своей территории межмуниципального областного слета детских общественных организаций.
Для участников слета была организована экскурсия по исторической части города. Также ребята посетили музеи «Береста Сибири» и «Музей истории города Мариинска».

Общество
Анжеро-Судженск
Березовский
Верх-Чебула
Ижморский
Мариинск
Тайга
Тисуль
Тяжин
Яя
kuzbassnews.ru
23/05/2022
Общество
Анжеро-Судженск
Березовский
Верх-Чебула
Ижморский
Мариинск
Тайга
Тисуль
Тяжин
Яя
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