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В Мариинске прошел XIV открытый легкоатлетический пробег

В ежегодных соревнованиях «Мариинский кросс-экстрим» принимают участие спортсмены из Кемеровской области и соседних регионов. На этот раз на территории оздоровительной зоны «Арчекас» собрались 97 спортсменов из городов Кемерово, Прокопьевск, Березовский, Мариинск, Тайга, Красноярск, а также поселков Тяжинский и Верх-Чебула.
Участники соревновались на дистанции: 1, 3, 5 и 15 километров.
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Марины Николаевны Алексеевой.
Среди юношей на дистанции 3 км в возрастной группе 2005-2006 годов рождения Кирилл Бабицкий занял второе место, Семен Серин – на третьем месте. Среди девушек на дистанции 3 км в возрастной группе 2002-2004 годов рождения Арина Григорова заняла пятое место. На дистанции 15 км среди женщин в абсолютном первенстве Марина Николаевна Алексеева вышла на пятое место.

Спорт
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kuzbassnews.ru
12/11/2019
Спорт
Березовский
Верх-Чебула
Кемерово
Мариинск
Прокопьевск
Тайга
Тяжин
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