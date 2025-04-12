В Мариинске прошла культурно-познавательная программа «Навстречу космосу!»

Творческие работники Дворца культуры Мариинского округа рассказали старшеклассникам средней школы № 6 о значении первого полета человека в космос для всего мирового сообщества.

Ребята узнали о детских и юношеских годах Юрия Гагарина, о том, как целеустремленный молодой человек упорно шел к своей мечте и впервые в истории человечества, побывал в космическом пространстве.

Разделившись на экипажи, юные «космонавты» совершили увлекательное путешествие по станциям «Планетарий», «Вселенная», «Портретная», «Шифровка», «Интуиция» и «Вопросная». Школьников ждали различные испытания, с которыми они успешно справились.

Культурно-познавательная программа «Навстречу космосу!» состоялась в рамках IV Международного фестиваля Юрия Гагарина и программы «Пушкинская карта».

Фото: Дворец культуры Мариинского округа