В Мариинске прошла предпраздничная акция «Время быть молодым!»

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В областной акции, посвящённой Дню российской молодежи, приняла участие делегация Тяжинского района. Активисты молодежного движения посетили множество площадок, потренировались в выполнении норм комплекса «Готов к труду и обороне», поучаствовали в игре «Форт баярд» и проекте «Экодвор», примерили костюм спасателя.
Также участников мероприятия ждал розыгрыш брендированной продукции, в ходе которого Полина Тевдорошвили выиграла две футболки. Затем состоялись танцевальный флешмоб и праздничный концерт.
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