В Мариинске прошла предпраздничная акция «Время быть молодым!»

Выселенный клуб альпинистов останется в центре Кемерова Спортивный клуб альпинизма и скалолазания "Ирбис", который оказался на улице после 30 лет...

Сквер имени Кузнецова появится в Новокузнецке Новый зеленый островок в скором времени появится в Новокузнецке. В Центральном районе, между...

В День молодежи в Новокузнецке состоится рок-фестиваль В Новокузнецке в субботу в рамках празднования Дня молодежи состоится масштабный рок-фестиваль Rock...