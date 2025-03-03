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В Мариинске прошло народное гуляние «Купеческая Масленица»

Сотни мариинцев и гостей города пришли в парк имени А. В. Суворова чтобы полакомиться блинами, поучаствовать в народных гуляниях и повеселиться от души. Началось празднование с большого масленичного шествия. Яркие костюмы, румяные лица и смех – вся округа собралась, чтобы проводить зиму и встретить долгожданную весну.
В ярмарочных рядах было щедро представлено, все то, чем славилась купеческая кухня: блины с маслом, медом и вареньем, горячий чай и пироги. Мастера народных промыслов предлагали гостям изделия ручной работы – игрушки, украшения и сувениры из бересты.
Взрослые и дети соревновались в купеческих играх «Молодецкий разгуляй»: мерились силой, поднимали гири, перетягивали канат. Скоморохи и ряженые развлекали публику шутками да прибаутками, звучали песни и частушки в исполнении участников народных ансамблей.
На сцене прошел фестиваль-конкурс народных традиций «Масленица блинная – забава старинная». Одиннадцать команд со всего Мариинского округа представили свои лучшие наработки в номинациях «Территория гостеприимства», «Масленичная кукла» и творческом конкурсе «Заигрыш».
По итогам конкурса победила команда культурно-досугового объединения «Праздник». Самыми гостеприимными в номинации «Территория гостеприимства» были признаны участники команды Малопесчанского Дома культуры, самыми творческими в конкурсе «Заигрыш» – представители детского сада «Родничок».
Приз за самую лучшую масленичную куклу получила команда Дома детского творчества. Специальными призами фестиваля-конкурса награждены команды Красноорловского, Николаевского и Благовещенского территориальных управлений.
Кульминацией праздника стало сжигание чучела, символизирующего богиню Морену-зиму, повелительницу мороза, стужи и ночи. Согласно верованиям древних славян, с приходом весны она лишалась своей власти над землей до следующей зимы.

Фото: управление культуры администрации Мариинского муниципального округа

Культура
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kuzbassnews.ru
03/03/2025
Культура
Мариинск
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