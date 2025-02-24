В Мариинске состоялось открытое первенство по пауэрлифтингу в троеборье

В соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества приняли участие воспитанники Тяжинский детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Анны Александровны Ракитской.

Ребята выступили достойно и заняли призовые места. Александр Кутерин в весовой категории до 74 кг с суммой 500 кг – на первом месте. Степан Ануфриев в весовой категории до 74 кг с суммой 380 кг занял первое место. Дмитрий Дячек в весовой категории до 66 кг с суммой 400 кг также вышел на первое место.

Виктория Курмакаева в весовой категории до 63 кг с суммой 227,5 кг заняла первое место. Петр Шаров в весовой категории до 105 кг с суммой 590 кг – на первом месте. Артем Михневич в весовой категории до 74 кг с суммой 357,5 кг вышел на второе место.

Фото: Тяжинская ДЮСШ