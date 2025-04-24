В Мариинске состоялся ежегодный конкурс чтецов

В библиотеке имени В. А. Чивилихина собрались 44 участника ХХI конкурса чтецов «Поэтическая весна». Конкурсанты представляли произведения русских и советских поэтов о войне и Победе.

Этот конкурс приурочен к 80-летию Победы и направлен на сохранение исторической памяти, а также на признание отваги участников СВО. Тема конкурса – «Дороги к Победе».

Итоги конкурса

Возрастная категория 10-14 лет:

1 место - Ясмина Усманова, учащаяся школы № 12 города Мариинска, с произведением Льва Ошанина «Волжская баллада»;

2 место - Егор Васильев, учащийся гимназии № 2 города Мариинска, с произведением Владимира Степанова «Приходят к дедушке друзья»;

3 место - Арина Бойкова, учащаяся Сусловской школы, с произведением Лоры Тасси «Ой, мишка, как же страшно мне».

Возрастная категория 15-18 лет:

1 место - Денис Усацкий, студент Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии Александровны, с произведением Мусы Джалиля «Варварство»;

2 место - Кирилл Сотников, студент Мариинского политехнического техникума, с произведением Семена Гудзенко «Мое поколение»;

3 место - Екатерина Жукова учащаяся школы № 1 города Мариинска, с произведением поэта-земляка Роберта Евсеенко «Баллада о лебедином эхе».

Возрастная категория 19 лет и старше:

1 место - Петр Рыженко, исполнивший отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин»;

2 место - Татьяна Некрасова, представившая стихотворение Татьяны Лавровой «Девочка, прошедшая войну»;

3 место - Галина Синиченко со стихотворением Александра Твардовского «Рассказ танкиста».

Отдельную благодарность организаторы конкурса выразили солистам детского вокального ансамбля «Смайлс» культурно-досугового объединения «Праздник» Оксане Балабаевой, Дарье Прищиц, Елизавете Сосновской, Александре Кондратовой и Льву Трофимову за проникновенное исполнение военных песен.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)