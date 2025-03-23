В Мариинске в рамках фестиваля-эксперимента прошли мастер-классы, интенсивы, форумы и творческие встречи

В числе гостей фестиваля «Чивилихинский март» были министр туризма Кузбасса Елена Петровна Латышенко и директор агентства по туризму Кузбасса Дмитрий Юрьевич Черноскутов, отметившие важность фестиваля, как для региона, так и для всей России.

В дни фестиваля для гостей проходили спектакли, экскурсионные программы, музыкально-литературные лектории, квизы и многое другое. Преподаватели художественной школы № 10 города Мариинска провели мастер-классы по росписи в технике линогравюры с изображениями достопримечательностей Мариинска, а также по книжной графике и рисованию пастелью.

В городской библиотеке имени В. А. Чивилихина состоялся форум «Литературный туризм: новые идеи и успешные практики». Эксперты из Мурманска, Новосибирска, Рыбинска и городов Кузбасса поделились опытом успешной разработки литературных маршрутов и туристических проектов, ориентированных на поддержку культурного туризма. Также рассказали, как рождаются новаторские идеи, какие интересные подходы вырабатываются в процессе реализации туристических проектов.

Представители муниципальных библиотек Кузбасса рассказали об успешных инициативах. Проект «Маленький родник – для большого успеха» воплотил в себе опыт работы в сфере туризме сельской библиотеки поселка Барзас. Проекты «Литературные места Кузбасса для развития внутреннего туризма» и «Душа его тайга» (памяти кузбасского поэта Леонида Михайловича Гержидовича) уже доказали свою эффективность в привлечении гостей в Кемеровскую область. Также участники обсудили возможности взаимодействия между музеями, библиотеками и туристическими операторами для укрепления позиций литературного туризма и повышения интереса к нему среди широкой аудитории.

В музее истории города Мариинска прошел литературный форум «От идеи до читателя». В честь открытия III фестиваля-эксперимента «Чивилихинский март» заместитель директора Кузбасского центра искусств Галина Станиславовна Фешкова от лица коллектива передала организаторам поздравительный адрес. Также были вручены награды авторам лучших работ, участвовавшим в конкурсе «Литераторы земли Сибирской».

Мастера литературного слова из Новосибирска и кузбасских городов поделились своим опытом с участниками форума. Модератором выступила Юлия Сергеевна Малеванова – детская писательница, входящая в Совет молодых литераторов Кузбасса. Она прочитала лекцию с обзором конкурсов, фестивалей, литературных организаций и курсов. Главный редактор журнала «Огни Кузбасса» Дмитрий Владимирович Мурзин выступил с лекцией «Мариинск на страницах «Огней Кузбасса».

Ольга Харитонова прочитала лекцию «Собираем книгу короткой прозы, секреты и советы. Путь современного автора», где поделилась методами работы над книгой, раскрыла секреты мотивации авторов и рассказала, как справляться со страхами и творческими блоками. После лекции за активное участие она подарила волонтерам музея-заповедника «Мариинск исторический» свои книги.

Мария Смирнова представила лекцию-презентацию на тему «Поэт в современном мире». Объяснила, как молодым авторам найти свое призвание, участвуя в литературных конкурсах и фестивалях, доступных начинающим поэтам. Во второй день форума Мария Смирнова провела мастер-класс по подготовке речевого аппарата к выступлениям и прочитала лекцию-практикум «Теория решения изобретательских задач в творчестве». Также провела круглый стол «Мозговой штурм», где участники объединились в команду и решали различные творческие задачи.

Ольга Харитонова провела интенсивы «Как применить приемы фотографии в писательском обществе» и «Хочу стать сценаристом мультфильмов, что делать?». Она поделилась своими знаниями об использовании в литературе приемов фотографии, объяснила, как они применяются в структуре прозы. Рассказала о сценаристике анимации для мультфильмов. Поделилась своим опытом создания сценариев для мультфильмов «Оранжевая корова», «Синий Трактор» и других. Представители местных клубов писателей «Мариинск сокровенный» и «Проба пера» выступили со своими произведениями.

Результатом работы экспертов и участников форума стали тезисы будущего проекта по созданию музейного издательства при литературно-мемориальном Доме-музее Владимира Чивилихина. Встреча с талантливыми авторами, интересные дискуссии и возможность окунуться в мир слова не оставили равнодушным ни одного гостя. Организаторами двухдневного литературного форума «От идеи до читателя» выступили специалисты музея-заповедника «Мариинск исторический».

В образовательных учреждениях города Мариинска состоялся медиа-практикум «Школа журналистов». Участников ждали интерактивные лекции, мастер-классы и тренинги по журналистике, фотографии, анимации, социальным медиа, актерскому мастерству, психологическому раскрепощению и личностному росту. Своим опытом с участниками медиа-практикума поделились ведущие специалисты телеканала «Кузбасс Первый», ГТРК «Кузбасс», газет «Кемерово» и «Кузбасс».

В Мариинском педагогическом колледже имени императрицы Марии Александровны прошла ХI межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная памяти русского советского писателя Владимира Алексеевича Чивилихина. По итогам конференции будет создан электронный сборник материалов – научных работ участников.

Фестиваль стал площадкой для обмена опытом и поиска новых идей. Гости фестиваля провели в Мариинске два незабываемых дня, наполненных множеством возможностей и массой положительных эмоций.

Фото: «Чивилихинский март» (ВКонтакте)