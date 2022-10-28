В Мариинске ведутся работы на мосту через реку Кия и путепроводе через железнодорожные пути

Автодорожный путепровод через железнодорожные пути, расположенный по улице Сергея Лазо был сдан в эксплуатацию в 1988 году. С тех пор ремонт здесь не производился. Общая стоимость проекта составляет более 118,8 млн рублей. На сегодняшний день производятся асфальтирование и установка барьерных ограждений. Открытие половины участка моста запланировано до 1 декабря 2022 года. После чего, будет осуществлен переход на другую половину моста для производства дальнейших работ.

Мост через реку Кия длиной более 264 метров был сдан в эксплуатацию в 1967 году. Общая стоимость проекта – более 177,5 млн рублей. В данный момент на объекте ведутся работы по армированию и бетонированию пролетных сооружений.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» мост и путепровод будут сданы в эксплуатацию к ноябрю 2023 года.