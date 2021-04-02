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В Мариинске вновь будет открыта техническая школа ДОСААФ

Глава Мариинского района Александр Кривцов и председатель ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов обсудили вопросы по совместной работе.
Руководить школой в Мариинске назначен Виктор Анатольевич Долгов. Учреждение будет находиться по прежнему адресу, ул. Антибесская, 20. Здесь сохранилась учебно-материальная база для подготовки механиков-водителей и занятий техническими видами спорта.
Глава района отметил, что возобновление работы школы даст городу новые рабочие места, а также возможность мужчинам освоить новую профессию.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
02/04/2021
Общество
Мариинск

Новости Кузбасса

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