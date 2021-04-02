В Мариинске вновь будет открыта техническая школа ДОСААФ

Глава Мариинского района Александр Кривцов и председатель ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов обсудили вопросы по совместной работе.
Руководить школой в Мариинске назначен Виктор Анатольевич Долгов. Учреждение будет находиться по прежнему адресу, ул. Антибесская, 20. Здесь сохранилась учебно-материальная база для подготовки механиков-водителей и занятий техническими видами спорта.
Глава района отметил, что возобновление работы школы даст городу новые рабочие места, а также возможность мужчинам освоить новую профессию.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
На официальном сайте правовой информации появился новый Указ "О награждении государственными...
|
В соответствие с обнародованными ранее планами, с 3 апреля все студенты института переходят на...
|
В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирован участок трассы г. Советская...
|
В течение последних суток специалисты зафиксировали в регионе 51 случай заражения новой...