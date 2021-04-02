В Мариинске вновь будет открыта техническая школа ДОСААФ

Путин представил жителя Кузбасса к государственной награде На официальном сайте правовой информации появился новый Указ "О награждении государственными...

Студенты Кемеровского института РЭУ переходят на обучение в КемГУ В соответствие с обнародованными ранее планами, с 3 апреля все студенты института переходят на...

Ремонт дороги Советская Гавань – Ванино начнут на этой неделе В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирован участок трассы г. Советская...