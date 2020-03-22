В Мариинске задержан подозреваемый в убийстве трех человек

20 марта текущего года в одном из жилых домов в городе Мариинске обнаружены тела 34- и 57-летней женщин, 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. С этого же адреса с множественными ножевыми ранениями госпитализирован 28-летний местный житель.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города Мариинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, 20 марта текущего года в вечернее время подозреваемый распивал спиртное в компании знакомых местных жителей. Во время застолья один из приятелей оскорбил мужчину нецензурной бранью. Тот разозлился и стал наносить всем присутствующим ножевые ранения. Одному из компании удалось покинуть жилище и сообщить о произошедшем сожительнице, которая позвонила в полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области задержали подозреваемого, вызвали «скорую помощь». Прибывшие медицинские работники констатировали смерть троих потерпевших, 28-летнего мужчину госпитализировали. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевшие и подозреваемый являются лицами без определенного места жительства.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.