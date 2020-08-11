В Мариинске завершены работы по укладке резинового покрытия на трех спортплощадках

Они были установлены в городе прошлом году в рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе» на территории гимназии № 2, школ № 6 и № 7. Подрядчик не только качественно выполнил работы, но и творчески подошел к делу. Для каждой площадки подобрали свой цвет покрытия.
Педагоги уже планируют тренировки. Эти многофункциональные спортплощадки стали замечательным подарком для ребят. Теперь у подростков есть возможность заниматься разными видами спорта круглый год.
11/08/2020
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