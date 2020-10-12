В Мариинский район поступили два современных городских автобуса

Низкопольные двухсекционные ЛиАЗы пришли по областной государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса на 2014–2024 годы». Стоимость одной единицы техники составляет около 14,4 млн рублей.

Двухсекционные автобусы вместимостью 187 человек предназначены для городских маршрутов с интенсивным пассажиропотоком. По данным Мариинской автоколонны, новые автобусы выйдут на маршруты #106 и 13.

Техника адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья: есть кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок, место для их крепления на площадке в середине салона. Новые автобусы российского производства работают на дизельном топливе и соответствуют экологическому стандарту Евро-5.