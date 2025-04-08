В Мариинском округе подведены итоги фестиваля-конкурса театрального творчества

Учредитель конкурса «В гостях у Мельпомены» – управление культуры администрации Мариинского муниципального округа, организатор – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический центр». С февраля по март 2025 года в Мариинском округе проходил фестиваль-конкурс театрального творчества, посвященный Всемирному дню театра.

По итогам заседания оценочной комиссии в номинации «Спектакль» (возрастная группа 3-8 лет) диплома I степени удостоен детский сад № 6 «Родничок» города Мариинска (руководители Евгения Чередниченко, Луиза Мастаева) за спектакль «Муха-цокотуха на новый лад». Дипломом II степени отмечен коллектив «Маленькие чародеи» детсада № 2 «Сказка» города Мариинска (руководители Оксана Перфильева, Александра Ткаченко) за спектакль «Три медведя». Диплом III степени получили театральная студия «Сказка» детсада № 11 «Золотой ключик» города Мариинска (руководитель Ирина Волкова) за спектакль «Семья – великое чудо на свете!» и театральная студия «Солнечные лучики» детсада № 12 «Счастливый островок» города Мариинска (руководитель Тамара Кузьмина) за спектакль «Путаница».

В номинации «Спектакль» (возрастная группа 9-14 лет) дипломом II степени награжден образцовый самодеятельный коллектив, театр кукол «Теремок» Сусловского СДК (руководитель Светлана Воропаева) за спектакль «Гусенок Дорофей». Диплом III степени получил театральный кружок «Мозаика» Калининского СДК (руководитель Татьяна Мусоева) за спектакль «Чудесный колодец».

В номинации «Спектакль» (смешанная возрастная группа) диплом I степени получил образцовый самодеятельный коллектив, театр «Желтое окошко», театрально-досуговый центр «Желтое окошко» города Мариинска (руководитель Ангелина Кабакова) за спектакль «С чистого листа». Дипломом III степени отмечен театральный коллектив «Экспромт», Красноорловского СДК (руководитель Людмила Мецлер) за спектакль «До войны мы жили в Ленинграде».

В номинации «Художественное слово» (возрастная группа 3-8 лет) диплом I степени получили Елисей Самарин и Злата Азанова из Калининского детского сада «Солнышко» (руководитель Наталья Машкова). Дипломом II степени отмечены Альберт Шварц и Анна Бачерикова из детсада № 6 «Родничок» города Мариинска (руководители Ольга Гаршина, Ольга Ломакина).

В номинации «Художественное слово» (возрастная группа 9-14 лет) дипломом II степени награжден театральный кружок «Сказка» Малопесчанского СДК (руководитель Екатерина Волкова). Диплом III степени получил Дементий Баженов, районный Дом культуры (руководитель Александра Лещёва).

В номинации «Художественное слово» (возрастная группа от 18 лет и старше) диплом III степени получили вокальная группа «Любава» Малопесчанского СДК (руководитель Екатерина Волкова) и студия эстрадных миниатюр «Каламбур» районного Дома культуры (руководитель Сергей Раубе).

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)