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В Мариинском округе прошел крестный ход

В день памяти святого равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены, жители деревни Камышенка встретили паломников хлебом-солью. На площади прошел праздничный концерт, действовала выставка народного творчества. Маршрут крестного хода пролегал от центра деревни до ее окраины, где находится святой источник, освященный в честь святых.
Вместе с селянами в путь отправились духовенство и верующие из города Мариинска, скауты отряда имени святого благоверного князя Александра Невского из села Суслово Мариинского округа. К крестному ходу присоединились участники отряда православных следопытов имени Героя России Сергея Солнечникова из поселка Итатский Тяжинского округа. В паломнической поездке приняли участие девять детей (руководитель группы, специалист Итатского городского Дома культуры Анна Геннадьевна Лиферова).
Участники крестного хода пронесли с собой иконы и хоругви. Возглавил шествие благочинный Мариинского церковного округа, настоятель Свято-Никольского кафедрального соборного храма протоиерей Владимир Фролов. У источника священнослужителями Мариинского благочиния был отслужен молебен святым Константину и Елене, а также совершено общее крещение.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

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kuzbassnews.ru
07/06/2025
Культура
Мариинск
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