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В Мариинском округе прошли акции, посвященные Всемирному дню без табака

Сотрудники музея-заповедника «Мариинск исторический» провели акцию «Скажи сигарете НЕТ», чтобы привлечь внимание к проблеме табакокурения и поддержать здоровый образ жизни.
В рамках Всероссийской акции, посвященной дню без табака, работники Тенгулинского сельского Дома культуры организовали профилактическую акцию «Мое здоровье в моих руках».
Работники Обояновского сельского Дома культуры провели информационную акцию «Никотин убивает». Специалисты Сусловской сельской модельной библиотеки провели день добрых советов «Здоров будешь – все добудешь». Библиотекари предлагали землякам с вредными привычками обменять сигарету на конфету.

Фото: Музей-заповедник «Мариинск исторический»

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
31/05/2025
Культура
Мариинск
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