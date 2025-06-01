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В Мариинском округе школьники подарили выпускникам талисманы ручной работы

Ученики Калининской основной школы совместно с мастером центра национальных культур и ремесел города Мариинска изготовили брелоки-обереги в виде четырехлистного клевера с божьей коровкой в центре.
Ребята особо подчеркнули, что создавая подарки для выпускников, стремились не просто сделать красивые аксессуары, а смастерить талисманы двойного действия, приносящие удачу и оберегающие от невзгод.
Согласно народным поверьям, каждый элемент талисмана имеет особое значение. Четырехлистник символизирует удачу, счастье и благополучие во всех начинаниях. Божья коровка считается символом защиты от неприятностей.

Фото: Центр национальных культур и ремесел города Мариинска

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
01/06/2025
Культура
Мариинск
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