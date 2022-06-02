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В Мариинском округе стартовала летняя спартакиада трудящихся

По традиции первым видом стали соревнования по шашкам. Участие в них приняли 8 команд из числа работников предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений города Мариинска.
По итогам сыгранных партий первое место за политехническим техникумом (15 очков). На втором месте – Динамо (14,5 очков) и третье место досталось образованию (14 очков). Лучшими игроками признаны Константин Ким, Георгий Подберезин и Светлана Азарова.
Победителей и призеров наградят на финальных стартах летней спартакиады трудящихся, которые состоятся в августе.

Спорт
Мариинск
kuzbassnews.ru
02/06/2022
Спорт
Мариинск
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