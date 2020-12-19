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В Мариинском районе гранты на развитие семейного бизнеса получили 6 предпринимателей

Субсидии выделяются в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Наталья Пашкова и Мхитар Марукян, владеющие предприятиями по производству и реализации газа, в том числе медицинского кислорода, воспользовались новой мерой поддержки и получили субсидию по приобретенной спецтехнике и материалам. Два фермера, занимающиеся выращиванием зерновых, получили субсидию на возмещение части затрат на обновление сельхозтехники. Владимир Марков приобрел дисковую борону, а Александр Шунайлов - пресс-подборщик.
Александр Почекутов вместе с супругой Екатериной открыли кабинет УЗИ. Благодаря поддержке из областного бюджета возместили часть понесенных затрат на оргтехнику и мебель. Индивидуальный предприниматель Ульяна Марущак с супругом Артемом помогают детям, испытывающим трудности в обучении. Полученную субсидию супруги направили на возмещение части затрат по приобретенным музыкальным инструментам.
Поддержка частных семейных предприятий введена в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева. Семейным официально признается бизнес, осуществляемый совместно с членами семьи: супругами, родителями, детьми, внуками, братьями или сестрами. При этом члены семьи должны составлять не менее 20 % от общего количества сотрудников предприятия, или не менее 50 % от количества учредителей юридического лица. Получить субсидию могут предприниматели, зарегистрированные на территории Кемеровской области – Кузбасса.

Экономика
Мариинск
kuzbassnews.ru
19/12/2020
Экономика
Мариинск
Новости Кузбасса

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