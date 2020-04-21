Новости Кузбасса

В марте 2020 года специалистом отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля проведены плановые (рейдовые) осмотры, обследования трех земельных участков в Мариинском районе Кемеровской области, где осуществляется хранение и переработка (лесопиление) лесопродукции, а так же обследована сама лесопродукция, хранящейся на данных земельных участках.

На участках располагается лесопильное оборудование, складируется (хранится) лесопродукция: лесоматериалы круглые хвойных, лиственных пород и пиломатериалы хвойных, лиственных пород .

При осмотре двух земельных участков в штабелях лесоматериалов круглых хвойных пород (пихта) общим объемом ориентировочно 200 куб. м и 450 куб.м. выявлены признаки заражения подкарантинной продукции карантинными объектами (установлено наличие многочисленных смоляных потеков на стволах деревьев, многочисленных мелких вылетных отверстий жуков на коре деревьев), характерных для уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandford).

Уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford) – является одним из наиболее опасных карантинных вредителей на территории Кемеровской области. Данный вредитель повреждает различные виды пихты. Наиболее уязвимой для данного вредителя оказалась пихта сибирская, которая широко распространена в регионах Сибири. Повреждение деревьев уссурийским полиграфом приводит к масштабным усыханиям сибирских пихтовых лесов. В местах массового размножения жуков наблюдается снижение продуктивности темнохвойных лесов. Это приводит к отрицательным экологическим эффектам (изменяется структура древесного и других ярусов леса, снижается общее биологическое разнообразие). Вредоносность полиграфа усиливается переносимыми фитопатогенными грибами, которые, по сути, и вызывают гибель деревьев. Дерево усыхает в течение 2—4 лет после нападения жуков. Распространение уссурийского полиграфа на большие расстояния происходит за счет перевозки зараженной лесопродукции и крепежного материала из него изготовленного.

Для проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда окружающей среде и ее компонентам, в том числе растениям, имуществу граждан, юридических лиц, Управлением проводится предварительная проверка с целью принятия карантинных фитосанитарных мер к зараженной подкарантинной продукции.