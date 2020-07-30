В Мариинском районе обновляются общественные пространства

Детский игровой комплекс установили в поселке Калининский, благоустройство воркаут площадки завершат в селе Красные Орлы в августе, а ремонт пешеходной дорожки по улице Ленина в Мариинске - осенью. Работы на этих объектах проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Финансирование составило свыше 7 млн 140 тыс. рублей- из федерального, областного и муниципального бюджетов.

В поселке Калининский у дома по улице Студенческая, 2, где раньше были только одни качели, появилась игровая зона, состоящая из горки, качелей, тренажеров и скалолазной площадки. Под каждым новым элементом специалисты проложили резиновые безопасные дорожки. Кроме того, территорию вокруг обустроили парковыми диванами и урнами.

Около Дома культуры в селе Красные Орлы заканчивается монтаж комплекса для воркаута. Строителям остается заасфальтировать площадку, окончание работ запланировано на начало августа. Здесь жители смогут заниматься на новых турниках, которые дополнили уличные тренажеры, оборудованные в прошлом году.

Пешеходная дорожка протяженностью 800 метров по центральной улице Ленина в городе Мариинск ремонтируется также по нацпроекту. Деформированный асфальт снимается и на его месте строители укладывают новую тротуарную плитку. Также здесь проложат новые водопропускные трубы и отремонтируют существующие. Обновление пешеходной дорожки будет завершено к 1 октября 2020 года.