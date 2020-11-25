В Мариинском районе стартовала межведомственная акция «Безопасный лед»

Два человека упали с высоты на ГРЭС в Кузбассе В Мысках выясняют обстоятельства ЧП, произошедшего на Томь-Усинской ГРЭС. Там в ходе ремонтных...

Кузбасс получит более 10 млрд рублей на переселение с подработанных земель В результате в ближайшие три года в Кемеровскую область дополнительно поступит более 10 млрд рублей...

В Кемерове не могут отремонтировать дом, в котором живёт ветеран ВОВ В нашем подъезде на минуточку живет ветеран ВОВ, на что нам ответили, что отправят человека...