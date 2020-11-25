В Мариинском районе стартовала межведомственная акция «Безопасный лед»

Каждую последнюю неделю месяца подразделения МЧС России совместно с представителями органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации и при содействии органов правопорядка проводят профилактическую работу среди населения по правилам пребывания на льду акваторий.
Участники профилактической акции патрулируют места массового выхода людей на лед или мест, популярных среди любителей зимней рыбалки. Также беседуют с рыбаками и распространяют листовки о правилах поведения и опасностях на льду, приемах спасения. Кроме того участники рейдов посещают многодетные семьи, проводят уроки в учебных заведениях.
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