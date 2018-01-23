В Междуреченске автобус стодкнулся с КамАЗом

Кемеровчанка украла бриллиантовое кольцо в маникюрном салоне Кемеровчанка во время посещения маникюрного салона похитила у сотрудницы заведения обручальное...

В Кузбассе посетитель кафе украл пуховик и устроил дебош В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали посетителя кафе, затеявшего дебош в похищенном пуховике.

В Кузбассе в ДТП со «скорой помощью» пострадали 4 человека В Новокузнецке 4 человека пострадали при столкновении «скорой помощи», легкового автомобиля и...