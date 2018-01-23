В Междуреченске автобус стодкнулся с КамАЗом

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 января около 06:30 на автодороге, ведущей из Междуреченска в сторону угольного предприятия.
Предварительно установлено, что 48-летний водитель вахтового автобуса «Хендай Аэро Спейс» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем КамАЗ.
В результате ДТП были травмированы три человека: водитель автобуса и 2 пассажира. Всего в автобусе находилось 26 человек.
23/01/2018
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