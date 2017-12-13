В Междуреченске из полыньи спасли тонущих лосей

Спасение животных – одна из задач заповедника «Кузнецкий Алатау». И местные жители знают, что на сотрудников заповедника всегда можно положиться.

12 декабря в 15:30 в районе станции «Геологическая» в 14 км от Междуреченска в полынье реки Томь горожане, проезжавшие на техническом поезде, заметили двух тонущих лосей. Они позвонили в заповедник «Кузнецкий Алатау» и четыре сотрудника, вооружившись всем необходимым инвентарем и оборудованием, выехали на место.

В 17:20 они прибыли на место. К операции спасения присоединились сотрудники заповедника, спасательный отряд, местные жители, охотники, департамент по охране животного мира.

Полынья оказалась длиной около 150 метров на глубоком плесе. В середине полыньи торчали только головы зверей. Соорудив из веревки аркан, специалисты решили набросить его на лосей, чтобы их вытащить и не дать им утонуть.

Однако набросить его не удалось, так как животных течением уносило на другую сторону полыньи. Лоси находились в воде около 2 часов, и поэтому было принято решение разделиться на 2 группы, чтобы с каждой стороны полыньи забрасывать аркан, при этом требовалось забросить его не на шею (чтобы не задушить), а на голову. Таким образом, удалось набросить веревку на взрослую лосиху и подтянуть ее ко льду. Несмотря на то, что она уставала, начинала тонуть, пять человек не смогли ее вытащить. Только 12 человек смогло помочь животному выбраться на лед. Второй лось начал уходить под воду, его уносило течением в другую сторону, где на него удалось набросить аркан и подтянуть к кромке льда. Общими усилиями 15 человек вытащили обессиливших животных на лед. Операция закончилась в 18:30. Лоси поднялись на ноги, и ушли на берег.

Дирекция заповедника благодарит всех участников операции за совместное спасение этих прекрасных животных.