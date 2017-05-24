В Междуреченске мужчина ограбил в подъезде 10-летнюю девочку

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 22-летнего жителя Междуреченска, обвиняемого в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

25 февраля обвиняемый во дворе одного из жилых домов заметил девочку и решил ограбить ее. Злоумышленник дождался, когда она зайдет в подъезд, и прошел следом. На одном из лестничных пролетов он зажал рукой ребенку рот и снял золотые серьги. После чего с места преступления скрылся. Дома потерпевшая рассказала обо всем родителям, они обратились в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенные украшения обнаружены в ломбарде, установлена личность человека, который их сдал. После чего он был задержан.

По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия украшения изъяты и возвращены законным, владельцам. В связи с недостаточной профилактической работой с лицами ранее судимыми, следователем в органы полиции внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.