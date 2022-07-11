В Междуреченске на реке Томь состоялся водный этнофестиваль «Легенды Томусы»

Почти 300 лодок вышли на старт. Пока одни участники готовились к заплыву и проходили регистрацию, другие могли весело провести время на развлекательных площадках. В ходе сплава они посетили острова духов огня, воды и воздуха, где посмотрели театрализованные представления.

В рамках фестиваля также прошёл шорский национальный праздник «Чыш Чозак Пайрам» (наследие тайги). Междуреченск встретил участников из Новокузнецка и Новокузнецкого района, Мысков, Таштагола и Осинников. Жители и гости города познакомились с культурой коренных жителей: спортивные состязания, творческие конкурсы, концертные номера, выставка работ мастеров ДПИ, детские развлекательные локации. На пляже собралось более 2000 человек.

В общекомандном зачете по спортивным состязаниям места распределились следующим образом: 3 место – Междуреченск, 2 место – Таштагол, 1 место – Мыски. Среди семей лучшими оказались представители Таштагола, на 2 месте Мыски, на 3 месте – Междуреченск. За оформление стана Мыски получили 1 место, на 2-м – Таштагол, 3 место – Осинники. В кулинарном конкурсе победили представители Таштагола – 1 место, на 2 месте – Мыски, на 3 месте Междуреченск. В конкурсе национальных костюмов места распределили так: 1 место – Таштагол, 2 место – Мыски и 3 место – у Новокузнецка.

Фото: пресс-служба администрации Междуреченска