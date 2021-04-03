В Междуреченске обрушилась часть школьной пристройки

2 апреля около 22 часов 35 минут поступило сообщение, что в Междуреченске обрушилась часть стены и кровли пристройки к зданию средней общеобразовательной школы № 2, никто не пострадал. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).



По версии следствия, 2 апреля текущего года в вечернее время произошло обрушение части кровли и стены здания пристройки общеобразовательной школы. Необходимо отметить, что в помещении в это время людей не было, никто не пострадал.



Предварительно установлено, что накануне в помещении пристройки школы, в которой располагались столовая и спортивный зал, начала отслаиваться кирпичная кладка, образовалась трещина в стене. Главой города было принято решение о приостановлении учебного процесса и переводе учащихся на дистанционное обучение.



В настоящее время место происшествия осмотрено следственной группой, в составе которой следователи-криминалисты и специалист-строитель. Назначена судебная строительная экспертиза, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения. В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении.