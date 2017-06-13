Ко Дню Шахтера в Междуреченске отремонтируют стелу на въезде в город. На эти цели направят более 1 млн рублей.

На эти деньги расширят и заасфальтируют площадку у стелы, обустроят заезд, очистят от поросли 2,2 тыс. кВ метров прилегающей территории и разобьют цветники.

Также покрасят буквы и заменят светоотражающую пленку и установят 20 флагштоков.