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В Междуреченске отремонтируют стелу на въезде в город

Ко Дню Шахтера в Междуреченске отремонтируют стелу на въезде в город. На эти цели направят более 1 млн рублей.

На эти деньги расширят и заасфальтируют площадку у стелы, обустроят заезд, очистят от поросли 2,2 тыс. кВ метров прилегающей территории и разобьют цветники.

Также покрасят буквы и заменят светоотражающую пленку и установят 20 флагштоков.

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kuzbassnews.ru
13/06/2017
Общество
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