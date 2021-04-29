В Междуреченске появился автомобиль скорой медицинской помощи для выезда в отдаленные посёлки

«Скорая» будет обслуживать посёлки Ортон, Трехречье, Ильинка, Учас. На месте жителям оказывает помощь медицинская сестра фельдшерско-акушерского пункта, но для получения квалифицированной помощи часто приходится вызывать бригаду врачей из Междуреченска.

Не всегда была возможность отправить машину в Ортон: врачи «скорой» преимущественно работают на городских вызовах. С появлением нового автомобиля транспортировка больных из этого отдалённого посёлка будет происходить быстрее. Он базируется на станции скорой медицинской помощи. В приоритете — вызовы из Ортона. Также бригада врачей будет выезжать в Майзас и Камешек.

Новый УАЗ-39623 класса В для экстренной медицинской помощи оснащен всем необходимым и предназначен для транспортировки больных и мониторинга состояния пациента в дороге. Машина приобретена за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Реализация государственной национальной политики». Было затрачено 2,7 млн рублей.

Междуреченский городской округ (МГО) является местом компактного проживания коренного малочисленного народа — шорцев. В 2020 году администрация МГО совместно с обществом коренного населения «Алтын Шор» подготовила проект для получения из федерального бюджета субсидий. Он был одобрен Министерством культуры и национальной политики и включен в федеральную программу.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Междуреченского городского округа