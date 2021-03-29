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В Междуреченске прошла многодневка Югус Тур

Уникальная лыжная многодневка, аналогов которой нет в Сибири, состоялась в городе тайги 26-28 марта. Больше 300 спортсменов со всего Кузбасса съехались побороться за медали в нестандартных и интересных гонках.

Первая гонка — масс-старт свободным стилем, турнир памяти воина-интернационалиста Александра Кириллова. Лыжники отмечают, что междуреченская трасса — одна из сложнейших в Кузбассе. После небольшого равнинного участка дистанции им приходится буквально штурмовать затяжной подъем длиной чуть больше полукилометра. Кого-то выключает, а кто-то здесь наоборот делает хороший рывок и уходит от соперников.

«Югус Тур всегда в моём сердце! Два года назад приезжала, выиграла. А вот в прошлом году, к сожалению, отменили эти старты из-за коронавируса. Поэтому ехала сюда с огромным желанием!», - поделилась впечатлениями участница соревнований из города Топки Милена Андреева.

На следующий день, 27 марта, лучшие лыжники Кузбасса сражались за победу в «Томусинском спринте». Стометровая дистанция, две возрастные группы. Здесь ошибки непростительны: упал или споткнулся — завершил гонку. В каждом забеге лишь двое самых быстрых проходили дальше — в полуфиналы и финал. В итоге места распределились следующим образом.

Мужчины и юноши 2005 г.р. и старше:

1 место — Владислав Паршаков, Кемеровский МО

2 место — Эльдар Яцук, Гурьевск

3 место — Иван Анисимов, Междуреченск

Юноши 2006 г.р. и моложе:

1 место — Ярослав Яцук, Гурьевск

2 место — Максим Андреев, Кемеровский МО

3 место — Даниил Фуркайло, Кемерово

Женщины и девушки 2005 г.р. и старше:

1 место — Ксения Нарежная, Междуреченск

2 место — Виктория Молокова, Новокузнецкий МО

3 место — Анастасия Чупрун, Междуреченск

Девушки 2006 г.р. и моложе:

1 место — Владислава Лобкова, Топкинский МО

2 место — Юлия Тимошенко, Прокопьевский МО

3 место — Кыдымаева Карина, Междуреченск.

Спорт
kuzbassnews.ru
29/03/2021
Спорт
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