В Междуреченске пройдут соревнования по теннису среди школьников

28 января в Междуреченске, в большом спортивном зале школы №2 (пр. Коммунистический, 9) пройдут соревнования по настольному теннису среди школьников в возрастной категории до 18 лет "Междуреченская лига".

Начало в 11.00 часов.

Для школьников общеобразовательных школ заявки на участие не требуется, необходимо подойти в школу № 2 к 10.30 и записаться на участие у главного судьи.