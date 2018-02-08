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В Междуреченске пьяный мужчина "вступил в схватку" с банкоматом

В Междуреченске полицейские задержали дебошира, повредившего банкомат.

Найти мужчину, который разбил стекло в банкомате, удалось просмотрев съемки с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении банка.

35-летний междуреченец в отделении полиции рассказал, что был пьян и пытался снять деньги, но банкомат не реагировал на его запросы. Из-за этого мужчина разозлился и несколько раз ударил по экрану. Разбив стекло, он повернулся к соседнему устройству, совершил необходимую операцию и покинул помещение.

Сумма причиненного банку ущерба составила 60 000 рублей.

 

 

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения.

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
08/02/2018
Происшествия
Междуреченск
Новости Кузбасса

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