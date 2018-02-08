В Междуреченске пьяный мужчина "вступил в схватку" с банкоматом

В Междуреченске полицейские задержали дебошира, повредившего банкомат.
Найти мужчину, который разбил стекло в банкомате, удалось просмотрев съемки с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении банка.
35-летний междуреченец в отделении полиции рассказал, что был пьян и пытался снять деньги, но банкомат не реагировал на его запросы. Из-за этого мужчина разозлился и несколько раз ударил по экрану. Разбив стекло, он повернулся к соседнему устройству, совершил необходимую операцию и покинул помещение.
Сумма причиненного банку ущерба составила 60 000 рублей.
Фото: кадр с камеры видеонаблюдения.
08/02/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Арендатор офисного здания оказался в невменяемом состоянии: он громил кабинет и жег бумаги в...
|
38-летний мужчина житель Кемерова приревновал женщину-водителя такси к пассажиру и затеял драку,...
|
В Кемеровской области под суд пойдут четверо жителей жителей года Полысаево возраста от 29-ти до 49...
|
В экстренных службах Кемеровской области сообщили, что предварительной причиной пожара является...