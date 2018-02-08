В Междуреченске пьяный мужчина "вступил в схватку" с банкоматом

В Новокузнецке эвакуировали бизнес-центр из-за поджога офисных бумаг Арендатор офисного здания оказался в невменяемом состоянии: он громил кабинет и жег бумаги в...

Кемеровчанин приревновал водителя такси к пассажиру и затеял драку 38-летний мужчина житель Кемерова приревновал женщину-водителя такси к пассажиру и затеял драку,...

Двое жителей Кузбасса сжигали тела двух жертв на хладокомбинате В Кемеровской области под суд пойдут четверо жителей жителей года Полысаево возраста от 29-ти до 49...