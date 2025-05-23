В Междуреченске росгвардейцы пресекли конфликт в городском общежитии

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно отреагировали на сигнал «тревога» и предотвратили развитие драки в одном из городских общежитий Междуреченска.

Инцидент произошёл в вечернее время на улице Пушкина. Экипаж группы задержания прибыл на объект по сигналу тревожной кнопки. Как выяснилось, на одном из этажей общежития между гражданами произошёл конфликт, переросший в потасовку. Благодаря своевременному прибытию сотрудников Росгвардии зачинщики были задержаны на месте происшествия. Ими оказались местные жители 20 и 21 года с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, молодые люди агрессивно отреагировали на отказ незнакомой компании поделиться с ними сигаретами, после чего между сторонами возник словесный конфликт, переросший в драку. Избежать последствий драки помогла вахтер общежития, которая нажала кнопку экстренного вызова Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам органов внутренних деля. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия