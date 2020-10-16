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В Междуреченске в этом сезоне отремонтировали сразу 9 участков городских дорог

В общей сложности по протяженности вышло 5,4 километра, площадью 62700 м². Это практически 9 футбольных полей, закатанных свежим асфальтом. Новое дорожное полотно появилось на улицах Интернациональная, Юдина, Юности, Весенняя, Пушкина, Лазо, Луговая и Космонавтов. Работы проводила подрядная организация «Мос-Строй». Специалисты УБТС выбрали самые аварийные участки, которым ямочный ремонт уже не помогает.

Дорожники СК «Авэга» обустроили подъезд к школе «Коррекция и развитие»- важнейший объект сезона 2020 года. Раньше это была грунтовая дорога. Весной и осенью не асфальтированное полотно размывало, заехать на автомобиле было непросто. К тому же этот путь лежит под большим уклоном. В новом учебном году учреждение стало по-настоящему доступным для своих учеников. Школу на горе ежедневно посещают 130 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Строители выровняли и расширили проезжую часть, закатали новым асфальтом 3000 м² поверхности, полностью реконструировали ливневую канализацию, оборудовали парковку и пешеходную зону, установили фонари. Так как дорога находится под большим уклоном, необходимо было сделать качественный водоотвод и площадку для разъезда автомобилей в самой крутой части пути. Поэтому на ремонт участка протяженностью 600 метров понадобилось 2 месяца.

«Я сама передвигаюсь на автомобиле, - рассказывает Татьяна Смирнова, директор школы «Коррекция и развитие», - Сейчас 2 минуты — и на месте. Еще один плюс — стоянка. Прежде входило всего 2-3 машины, сейчас — 10. У нас учатся дети с разными отклонениями здоровья и привозят их родители на автомобилях. С утра всё забито было, теперь места хватает. И пешеходам хорошо ходить — чисто и безопасно, по тротуару».

Из бюджета Кемеровской области на эти цели было направлено 130 млн рублей, 14,5 млн — из бюджета Междуреченска.

 

Фото: Пресс-центр администрации Междуреченска

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kuzbassnews.ru
16/10/2020
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