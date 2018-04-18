В Междуреченске вынесен приговор за контрабанду стероидов

Междуреченский городской суд вынес приговор молодому человеку за контрабанду сильнодействующих веществ.

В октябре 2017 года 29-летний междуреченец за 24 тысячи рублей приобрел в Республике Беларусь анаболический стероид .

Препарат, относящийся к ряду анаболических стероидов, применяемый для увеличения мышечной массы, запрещен к свободному обороту на территории Российской Федерации.

Как рассказал подсудимый, таблетки и жидкость он приобрел для собственного употребления.

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, имеет награды в области спорта, положительно характеризуется. Государственный обвинитель пришел к выводу о том, что его исправление возможно без изоляции от общества и предложил назначить условное лишение свободы в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.