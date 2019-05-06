В Междуреченске женщина оставила новорожденного в пакете в мусорном баке

30 апреля в Междуреченске в мусорном баке было обнаружено тело новорожденного мальчика. В эти же сутки женщина, родившая младенца, была установлена. Ей оказалась 30-летняя местная жительница, одна воспитывающая двоих малолетних детей. Следователям подозреваемая пояснила, что ночью дома она родила мальчика, он признаков жизни не подавал, после чего она положила его тело в пакет и вынесла в мусорный контейнер. Судебно-медицинское исследование показало, что ребенок родился доношенный, живорожденный, в настоящее время устанавливается причина его смерти. В рамках расследования уголовного дела женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, генетическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. Фото из открытых источников
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