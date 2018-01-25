В морозы водителям на дорогах помогают спасатели

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За последние несколько дней спасатели во время патрулирования автодорог области более 30 раз оказали помощь водителям, совершившим вынужденную остановку на трассе из-за неисправности транспортного средства в морозную погоду.
23 января помощь потребовалась водителям в Кемеровском, Ижморском и Чебулинском районах.
25/01/2018
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