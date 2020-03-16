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В Москве начальник Росгвардии Кузбасса награжден медалью "Генерал армии Яковлев"

   В Москве под председательством директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова завершила работу итоговая коллегия Росгвардии.

 На заседание итоговой коллегии Виктор Золотов наградил начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майора Юрия Келя медалью "Генерал армии Яковлев". Ведомственная награда присуждается за умелое руководство и высокий профессионализм, способствовавшие достижению высоких показателей в служебно-боевой и оперативно-служебной деятельности. 

В мероприятиях коллегии, которая проходила с 11 по 13 марта, приняли участие руководящий состав ведомства, командующие округами, начальники территориальных органов, командиры воинских частей и соединений войск национальной гвардии Российской Федерации.

 Формат проведения коллегии дал возможность в непосредственном диалоге руководящего состава ведомства с оперативным и тактическим звеном обсудить наиболее актуальные вопросы и требования, предъявляемые на современном этапе развития войск.

Члены коллегии обсудили результаты выполнения планов по развитию войск национальной гвардии, текущее состояние деятельности ведомства, выработали решения, направленные на ее дальнейшее совершенствование, а также подвели итоги служебно-боевой и оперативно-служебной деятельности Росгвардии в 2019 году и уточнили задачи на 2020 год.

Общество
kuzbassnews.ru
16/03/2020
Общество
Новости Кузбасса

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