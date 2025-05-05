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«В мотсезон – с головой!»

В мероприятии, организованном новокузнецким мотоклубом «Крутящий момент» и одной из автошкол города, уже по традиции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка. Акции уже не один год.

И напутственное слово от сотрудников ГИБДД перед началом мотесозна – уже традиция. Пожеланий несколько – выбирать безопасную скорость, никогда не забывать про мотошлем и управлять мотоциклом только с водительским удостоверением.

Врачи-наркологи, которые в этом году присоединились к мероприятию, добавляют – что обязательно еще и быть трезвым.

Чтобы испытать на себе особенности недопустимого алкогольного вождения – предлагают примерить очки виртуальной реальности, которые демонтируют разные степени опьянения.

Желающих попробовать много, как и сфотографироваться с патрульными мотоциклами.

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/05/2025
Общество
Новокузнецк
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